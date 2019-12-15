Beşiktaş’ta Marcelo transferi zora girdi!

Lyon’da taraftarlarla sorun yaşayan Marcelo, Beşiktaş'ın yeniden gündemine geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, eski futbolcusunu kiralamak için harekete geçti. 2017'de Lyon'a giden sambacı, ayrılmak istediğini yönetimine iletti ama Fransız kulüp, bonservis bedeli talep ediyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın ise transferde bonservissiz ya da kiralık oyuncular üzerine yoğunlaştığı bu sebeple Marcelo'nun imkânsız olduğu belirtildi.

Öte yandan Kartal, Antalya'nın 19 yaşındaki yıldızı Paul Mukairu'yu takibe aldı.

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