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Beşiktaş’ta Marcelo transferi zora girdi!
Süper Lig

Beşiktaş’ta Marcelo transferi zora girdi!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo, Lyon'dan ayrılarak siyah beyazlılara geri gelmek istiyor. Ancak Fransız ekibinin, yıldız savunmacı için bonservis talep etmesi transferi çıkmaza sokuyor.

15 Aralık 2019 09:46

Lyon’da taraftarlarla sorun yaşayan Marcelo, Beşiktaş'ın yeniden gündemine geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, eski futbolcusunu kiralamak için harekete geçti. 2017'de Lyon'a giden sambacı, ayrılmak istediğini yönetimine iletti ama Fransız kulüp, bonservis bedeli talep ediyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın ise transferde bonservissiz ya da kiralık oyuncular üzerine yoğunlaştığı bu sebeple Marcelo'nun imkânsız olduğu belirtildi.

Öte yandan Kartal, Antalya'nın 19 yaşındaki yıldızı Paul Mukairu'yu takibe aldı.

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Son güncelleme 09:46 | 15 Aralık 2019
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