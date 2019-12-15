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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak? BJK maçı hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Süper lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15 Aralık 2019 15:11

Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine nokta koymak hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. İşte Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçının saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malatyaspor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00’de başlayacak. Karşılaşma, BtcTUrk Yeni Beşiktaş Malatyaspor maçı Vodafone Park’ta oynanacak. Beşiktaş Malatyaspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 15:11 | 15 Aralık 2019
beşiktaş bjk malatya Malatyaspor süper lig Yeni malatuyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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