Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak? BJK maçı hangi kanalda?

Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine nokta koymak hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. İşte Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçının saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malatyaspor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00’de başlayacak. Karşılaşma, BtcTUrk Yeni Beşiktaş Malatyaspor maçı Vodafone Park’ta oynanacak. Beşiktaş Malatyaspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.