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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | BJK Malatya canlı izle
Yeni Malatyaspor

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | BJK Malatya canlı izle

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Kartal evinde kazanarak serisini sürdürmek ve zirve takibine devam etmek istiyor.

15 Aralık 2019 17:46

Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı! Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig’de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde yükselişe geçen ve son 8 maçta, son 6’sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet elde eden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. 27 puanı bulunan Beşiktaş, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. 20 puanlı Yeni Malatyaspor ise sürprize imza atarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER

SAAT: 19.00

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

YEDEKLER: Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Gökhan Töre, Bifouma, Ahmed, Mustafa, Acquah, Chaaleli, Özer, Buğra

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Douglas, Kartal Kayra Yılmaz ve Kevin N’Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Konuk ekipte ise tek eksik Eren Tozlu.

15 Aralık 2019 Romanya`da gündem Stancu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Süper Lig`de attığı 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Bogdan Stancu, Romanya basınına manşetlere taşındı. Romanya basını, Stancu`nun aldığı maaş ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın yıldızlara ödediği rakamları da kıyasladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:03 | 15 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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