Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | BJK Malatya canlı izle

Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı! Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig’de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde yükselişe geçen ve son 8 maçta, son 6’sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet elde eden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. 27 puanı bulunan Beşiktaş, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. 20 puanlı Yeni Malatyaspor ise sürprize imza atarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER
SAAT: 19.00
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS HD1
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak
YEDEKLER: Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic
YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Gökhan Töre, Bifouma, Ahmed, Mustafa, Acquah, Chaaleli, Özer, Buğra
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Douglas, Kartal Kayra Yılmaz ve Kevin N’Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Konuk ekipte ise tek eksik Eren Tozlu.