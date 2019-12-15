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Batuhan Karadeniz krizi! İlk 11’de ismini göremeyince…
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Batuhan Karadeniz krizi! İlk 11’de ismini göremeyince…

Bandırmaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, Etimesgut maçı öncesi ilk 11'de ismini göremeyince yönetimin kapısını çaldı.

15 Aralık 2019 20:08

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor’da Batuhan Karadeniz takımdan ayrılmak istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor’da kadro dışı kaldıktan sonra Bandırmaspor’a transfer olan ve yıldızını yeniden parlatan 28 yaşındaki forvet, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Bu gelişme üzerine Bandırmaspor yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Önemli Etimesgut maçımız öncesinde ilk 11’de ismini görmeyen profesyonel futbolcumuz Batuhan Karadeniz 18 kişilik maç kadrosunda olmak istemediğini belirterek 14.12.2019 tarihinde kamptan ayrılmıştır. Ayrıca aynı gece de kulüp başkanımızı arayarak kendi isteği ile Bandırmaspor’dan ayrılmak istediğini de belirtmiştir. Olay bundan ibaret olup yönetim kurulunun veya hocamızın kadro dışı bırakma durumu yaşanmamıştır. Bu ve buna benzer haberler tamamen asılsızdır. 15.12.2019 tarihinde yönetim kurulu olarak aldığımız karar gereği Batuhan Karadeniz´in kulübümüzden ayrılma isteğine profeyonel ve kurumsallık çercevesinde bakılarak  ‘Belirleyeceğimiz koşulların oluşması’ şartı ile olumlu cevap verilmiş ve kendisine bu şartları sağlayacak kulüp bulması için de ikinci yarı kamp başlangıcına kadar izin verilmiştir. Profesyonel ve kurumsal bir kulüp olarak Bandırmaspor menfaatlerine uygun her teklife açık olduğumuzu ve değerlendireceğimizi belirtmek isteriz.”

Bu sezon oynadığı 14 maçta 10 gol atan Batuhan Karadeniz, dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

Son güncelleme 20:08 | 15 Aralık 2019
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