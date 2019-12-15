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Balkan Boks Şampiyonası’nda Türk sporculardan 17 madalya
Boks

Balkan Boks Şampiyonası’nda Türk sporculardan 17 madalya

Milli boksörler, Antalya'da düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası'nı 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla ilk sırada tamamladı.

15 Aralık 2019 00:24

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası sona erdi. İlçedeki bir otelde yapılan şampiyonada, 11 ülkeden 73 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkeklerde 8, kadınlarda 9 sıklette final müsabakası yapıldı.

Türk Milli Takımı, 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyaları Avrupa Boks Birliği (EUBC) Başkanı Franco Falcinelli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İrlanda Boks Federasyonu Başkanı Dominic O’Ruerke, Romanya Boks Federasyonu Başkanı Vasile Citea tarafından verildi.

Milli sporculardan erkeklerde Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci ve Serhat Güler altın, Berat Acar gümüş, Birol Aygün ve Muhammed Aydın da bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Tuğçenaz Sürmeneli, Satı Burcu, Şennur Demir ve Elif Güneri altın, Melek Yamak, Cansu Çakır ve Sema Çalışkan gümüş, Ayşenur Topal ile Gülizar Kara da bronz madalya aldı.

Son güncelleme 00:44 | 15 Aralık 2019
Balkan Boks Şampiyonası türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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