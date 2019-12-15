Bahanesi kaldı mı?

Süper Lig'in en kötü oynayan takımı, Süper Lig'in en kötü takımını yenemedi. Maçın kısa özeti bu. Üstelik Galatasaray 2-0 öne geçip rakip 10 kişi kalmasına rağmen maçın 2-2 bitmesini de başardı. PSG yenilgisinden bile daha ağır bir sonuç bu. ÜST üste 6 maçtır kaybederek İstanbul'a gelen Ankaragücü, gücü ölçüsünde 5-4-1 dizilişiyle, 10 kişi Galatasaray yarı sahasında çakılı bir şekilde defans yaparak, haddini bilerek oynadı, elinden gelen mücadeleyi göstermeye çalıştı. Bunda kısmen başarılı da oldu. Örneğin 6 maç sonra ilk kez ilk 45 dakikalık dilimde gol yemedi konuk ekip.

Peki, Galatasaray ne yaptı? Hiçbir şey. Gole kadar ne etkili bir bindirme ne rakibi zorlayıcı koşular ne de isabetli şutlarla kaleyi yoklama. Klasik Galatasaray izledik kısacası. Elindeki tek silahı duran top olan sarı-kırmızılılar, kilidi açan golü de Ömer Bayram'ın ortasında Feghouli'nin kafasıyla buldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile maça ağırlığını koyamayan Galatasaray, attığı penaltı golünden sonra bir de eksik oynayan rakibine penaltı armağan ederek taraftarlarının kalan kısa süreyi bile rahat izlememesini sağladı. “Bu kadarı da yetmez” dedi, 2'yi de yedi iyi mi? Düşünün böyle bir takım Galatasaray.

Bu futbolun ve hezimete varan sonuçların sorumlusu belli de konuşması gerekenler suskun. Bazıları hedef saptırma yarışında. Fatih Terim'in sığınacağı bir bahane kaldı mı merakla bekliyoruz. Zaten şunun şurasında ocak ayına kaldı 15 gün. Uçup kaçacak Galatasaray'ı izlemek için bekliyoruz!

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