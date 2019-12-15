Ali Koç’tan olay sözler: Fatih Terim’den daha çok korunan hoca yok

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe’de başkan Ali Koç stat çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda darbe yediklerini belirten Koç, ‘radikal ve gerekli tedbirleri alacağız’ dedi. Gazetecilerin ”Fatih Terim reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor. Neler söyleyeceksiniz?” sorusuna cevap veren Başkan ‘Fatih Terim’den daha çok korunan bir hoca yoktur’ ifadelerini kullandı. İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları:

‘SADIK’A ÇOK ÜZÜLDÜM’

”Sivasspor’u tebrik ederim. Süreklilik arz eden bir futbol oynuyorlar. Bizde de süreklilik arz eden deplasman sıkıntısı. Kendi sahamızda başka, deplasmanda başka oynuyoruz. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. 3 puan. Puanlar açısından enteresan bir lig alıyor. Benim en çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık’a çok üzüldüm, dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız ama görünen o ki bayağı bir süre oynamayacak.”

Rıdvan Dilmen: Rıza Çalımbay gerçeğini görelim! Fenerbahçe`nin Sivasspor`a 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, `` Fenerbahçe bugün hakeme mağlup olmadı. Fenerbahçe, Rıza Çalımbay ve takımına mağlup olmuştur`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

‘OZAN’IN KENDİNE HAKİM OLMASI GEREKİYORDU’

“Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz. Ozan cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues’in kırmızı kartı doğru. Ozan’ın kendine hakim olması gerekiyordu, 4. hakemle yaşadığı diyaloğu söyleyince hak veriyorum. Oyuncularla da konuştum. Çıkarız buradan. Bazı tedbirleri, radikal kararları alacağız elbette.”

‘ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

“Ama tasvip etmiyorum, sonuçta takımın liderlerinden biri. Biz şampiyon olacağız, bu yoldan vazgeçmiş değiliz. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. Ancak kapatılmayacak bir fark değil. Nasıl bu noktaya geldiysek, bu noktadan beraber çıkacağız. Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki 3 puanlık kaybı normal karşılayabilirdik! Şampiyon olacağız. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bu kayıpların erken gelmesi bir noktada sevindirici”

‘EN ÇOK SAHİPLENİLEN HOCA FATİH TERİM’

Gazetecilerin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ‘reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor. Neler söyleyeceksiniz?’ sorusu üzerine konuşan Ali Koç, “Beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. En çok sahiplenilen, en çok korunan hoca Fatih Terim. Terim’den daha çok korunan hoca yok. Bunun da sebebini zamanı gelince açıklayacağız” ifadelerini kullandı.