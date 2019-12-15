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Süper Lig

Abdullah Avcı: ‘Bazen hata yapacak, bazen kazandıracak…’

Beşiktaş BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, penaltıya sebebiyet veren ve ilk golde Bifouma'dan çalım yiyen Güven Yalçın hakkında "Bazen hata yapacak, bazen atacak kazandıracak Güven. Yeni Malatyaspor'u tebrik etmek gerekiyor" dedi.

15 Aralık 2019 21:41

Beşiktaş konuğu BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilirken 8 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu, Galatasaray’ın ise berabere kaldığı haftada dev bir fırsat tepti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, “Bazen hata yapacak, bazen atacak kazandıracak Güven. Malatyaspor’u tebrik etmek gerekiyor. Geçiş takımına karşı 86’ya kadar geçiş vermedik, fırsatlar yakaladık” dedi.

15 Aralık 2019 Sergen Yalçın Beşiktaş`a karşı şeytanın bacağını kırdı Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 7`inci maçın ilk kez galibiyet yaşadı. İlgili Haberi Oku

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Abdullah Avcı, “Golü bulamadığın an her süre geçtiğinde zorlaşıyor. Değişik bir yarış oluyor bu sezon itibarıyla. Bugün itibarıyla tekrar seri yakalamak için çalışmak önemli, hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:03 | 15 Aralık 2019
abdullah avcı beşiktaş BtcTurk Yeni Malatyaspor Güven Yalçın süper lig
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