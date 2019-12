Abdullah Avcı: ‘Bazen hata yapacak, bazen kazandıracak…’

Beşiktaş konuğu BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilirken 8 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu, Galatasaray’ın ise berabere kaldığı haftada dev bir fırsat tepti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, “Bazen hata yapacak, bazen atacak kazandıracak Güven. Malatyaspor’u tebrik etmek gerekiyor. Geçiş takımına karşı 86’ya kadar geçiş vermedik, fırsatlar yakaladık” dedi.

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Abdullah Avcı, “Golü bulamadığın an her süre geçtiğinde zorlaşıyor. Değişik bir yarış oluyor bu sezon itibarıyla. Bugün itibarıyla tekrar seri yakalamak için çalışmak önemli, hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.