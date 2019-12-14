VAR’ın sorumlusu TFF!

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımız (Başakşehir hariç) tel tel döküldü. Tarihi yenilgiler, en kötü istatistikler, selam krizleri gündemimizi epeyce meşgul etti. Ben de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını izlemek için Paris'e gittim. Gitmez olaydım… Paris'teki grev nedeniyle kapalı olan dükkanlar ve trafik, tahammülleri zorlarken Galatasaray'ın yediği tarihi fark hafızalara kazınacak cinstendi. Paris'e gitmişken davet üzerine diğer basın mensuplarıyla beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly'i ziyaret ettim. Aklıma gelen sorular arasında ‘VAR' ve sosyal medya kullanıcılarının içerik paylaşımları vardı.

SADECE TÜRKIYE'DE TARTIŞILIYOR

BEIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi. Kendisine hemen çok can alıcı bir soru sordum: “Yayıncı kuruluşa, VAR sistemine aktarılan kamera görüntüleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?” dedim. Kendisi, “Prosedürlere uygun çalışma deneyimine sahibiz. Biz VAR sisteminin uygulandığı üst düzey Avrupa liglerinin uluslararası yayıncısıyız. Ancak VAR ile ilgili eleştirilere sadece Türkiye'de dahil ediliyoruz. beIN SPORTS, TFF'nin verdiği yetki ve öngördüğü yayın talimatına uygun faaliyet gösteriyor.”

‘Biz sürece dahil değiliz'

“beIN SPORTS'un VAR hakemlerinin kararları üzerinde herhangi bir etkisi veya kontrolü söz konusu değildir. Bu tür bir müdahale teknik olarak da mümkün değildir. Maç yayınlarında kullandığımız sahayı gören tüm kameralarımızın görüntüleri TFF'nin kendi kurduğu teknik altyapı üzerinden Riva'daki VAR Odası'na aktarılıyor. Biz bu sürece dahil değiliz. Bizde hangi görüntü varsa aynısı eş zamanlı olarak VAR Odası'nda da bulunmaktadır. VAR, TFF'nin sorumluluğundadır. VAR'ın işleyişine ilişkin tüm soruların muhatabı TFF'dir.”

Kulüplerin destekçisiyiz

Kulüplerin yayın gelirlerindeki ciddi düşüş Yousef Al-Obaidly'nin de dikkat çektiği bir husus oldu. Bununla ilgili de “Türk futboluna büyük çaplı yatırım yaptık. Bu ürünü en iyi şekilde tüm dünyaya göstererek yatırımımızın geri dönüşünü sağlamak ve bu sayede Türk futboluna sürdürülebilir bir finansal kaynak yaratmak istiyoruz” dedi. En çok rahatsız oldukları konuyu da dile getirdi: “Herhangi bir kulübün değil Türk futbolunun tarafıyız ve tüm kulüplerin destekçisiyiz. Amacımız, tüm kulüplerin büyümesi ve daha güçlü olmasına katkı sağlamaktır” şeklinde bir açıklaması oldu. Karar sizin!.. Al-Obaidly, ayrıca, mayıs ayında yeni bir sözleşme için kulüplerle görüşeceklerini söyledi; “Biz Türk futbolunun tarihi bir ortağıyız. TFF ve Sayın Nihat Özdemir ile harika bir ilişkimiz var. TFF, Kulüpler Birliği, kulüpler… Herkes birlikte çalışmak zorundadır” dedi.

MANİDAR GÖRÜŞME!

FUutbolun patronu TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüp başkanları ile görüşmesi kadar doğal bir durum yoktur. Ne yani Nihat Özdemir'in kulüp başkanları ile görüşmesi suç mu? Konunun muhatabı olduğumdan yazma gereği gördüm; malum bir yazı yazdım ve ardından saldırıya maruz kaldım. Alanya maçı sonrası Fenerbahçe hakemin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle ortalığı ayağa kaldırınca benim de gazetecilik yapacağım(!) tutmuştu. MHK Başkanı ile görüşmelerimi köşeme yazınca Fenerbahçe'nin tepkisi ile karşılaşmıştım.

GEREKÇE RİVA UZAK

Haberi yapan gazeteler, sanki bir şaibe varmış gibi yazınca benim de aklıma hemen haksız saldırıya uğradığım gün geldi. ‘Manidar bir görüşme' demeyeceğim elbette! Paris'teyken Başkan Mustafa Cengiz'i aradım ve malum talimat değişikliği ile ilgili sorular sordum. O da “Bize sorulmadı, sorulmalıydı” siteminde bulundu. Acaba Nihat Özdemir, bir telefon kadar yakın olan Cengiz'i arayabilir miydi? Nihat Özdemir-Ali Koç-Zekeriya Alp toplantısının Özdemir'in ofisinde gerçekleşme nedenine de ulaştım. Başkan, kulüp temsilcileriyle görüşmelerini Riva'nın çok uzak olması sebebiyle Zincirlikuyu'da bulunan ofisinde yapıyormuş. TFF, şehrin merkezine ek ofis kurarsa komplo teorisyenlerine de malzeme vermez.

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