SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Zorlu karşılaşma başladı!
VakıfBank derbi zaferiyle lider!
Voleybol

VakıfBank derbi zaferiyle lider!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 20-25, 23-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ilk devreyi lider olarak tamamladı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ilk devresinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti.

14 Aralık 2019 20:21

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11’inci haftasında Eczacıbaşı VitrA’yı deplasmanda 20-25, 23-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ilk devreyi lider olarak tamamladı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki derbinin ilk setinin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-20 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İlk devrenin lideri VakıfBank

İkinci setin başında 8-3 öne geçen VakıfBank, teknik molasına da 12-11 üstün girdiği ikinci seti 25-23 almayı başardı. Derbinin üçüncü setinde Eczacıbaşı VitrA’nın dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, Sultanlar Ligi’nin ilk devresini lider olarak tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin ilk devresinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti.

ECZACIBAŞI VİTRA-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza 6, Gamze 2, Natalia 3, Yasemin 2, Boskovic 18, Kim 8, Simge (L), Hande 6, Ergül 4, Buse, Lloyd

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 18, Ebrar 9, Milena 2, Gizem (L), Meliha 1, Gözde, Maja

SETLER: 20-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 78 dakika (25′, 30′, 23′) 09 Aralık 2019 SES: `Asıl hedef toplumsal cinsiyet eşitliği` Kadın basketbol antrenörleri Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı tarafından 2016 yılında yaş, aile, eğitim, kariyer ve benzeri sebeplerle yaptıkları sporu bırakmak zorunda kalan ya da hiç spor yapma fırsatı bulamamış kadınları düzenli sporla buluşturmak amacıyla kurulan Sağlık Eğitim ve Spor (SES), çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:21 | 14 Aralık 2019
eczacıbaşı vitra vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 17:00
3
-
1
Göztepe S.K.
Galatasaray
Bugün - 20:00
0
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR