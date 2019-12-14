VakıfBank derbi zaferiyle lider!

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11’inci haftasında Eczacıbaşı VitrA’yı deplasmanda 20-25, 23-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ilk devreyi lider olarak tamamladı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki derbinin ilk setinin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-20 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İlk devrenin lideri VakıfBank

İkinci setin başında 8-3 öne geçen VakıfBank, teknik molasına da 12-11 üstün girdiği ikinci seti 25-23 almayı başardı. Derbinin üçüncü setinde Eczacıbaşı VitrA’nın dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, Sultanlar Ligi’nin ilk devresini lider olarak tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin ilk devresinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti.

ECZACIBAŞI VİTRA-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza 6, Gamze 2, Natalia 3, Yasemin 2, Boskovic 18, Kim 8, Simge (L), Hande 6, Ergül 4, Buse, Lloyd

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 18, Ebrar 9, Milena 2, Gizem (L), Meliha 1, Gözde, Maja

SETLER: 20-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 78 dakika (25′, 30′, 23′) SES: `Asıl hedef toplumsal cinsiyet eşitliği` Kadın basketbol antrenörleri Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı tarafından 2016 yılında yaş, aile, eğitim, kariyer ve benzeri sebeplerle yaptıkları sporu bırakmak zorunda kalan ya da hiç spor yapma fırsatı bulamamış kadınları düzenli sporla buluşturmak amacıyla kurulan Sağlık Eğitim ve Spor (SES), çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haberi Oku