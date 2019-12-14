Türk futbolunun karizmasını kurtardı! Buruk sevinç…

Türk takımlarının Avrupa arenasındaki çöküşünü Başakşehir bir nebze olsun durdurdu. Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Bundesliga lideri M'gladbach'ı 90. dakika golüyle 2-1 yenerken ilk turu lider olarak tamamladı.

Boz Baykuşlar, Türkiye'den şubat ayını gören tek kulüp olacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'daki geleceğimizi belirleyecek ülke puanı sıralamasındaki de umudumuz.

İki takımla yola devam eden Avusturya 11. sıra için peşimizde. Aramızdaki puan farkı ise sadece 0.675. Başakşehir, son 32 turunda toplayacağı puanlarla sıralamamızı korumaya çalışacak.

11. sıranın altına düşersek gelecek sezonlarda lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Avusturya'da Salzburg (Şampiyonlar Ligi'nden geldi) ve LASK (Avrupa Ligi grubunu lider bitirdi) yoluna devam ediyor.

KASAYI DOLDURDU

Boz Baykuşlar, şu ana kadar Avrupa Ligi'nden toplam 7.2 milyon Euro'luk gelir elde etti. Bu rakama 3 galibiyet-1 beraberlik nedeniyle oluşan 1.7 milyon Euro'luk performans primi ve gruptan çıkan takımlara verilen 500 bin Euro'luk bonus da dahil.

KURA PAZARTESİ

Başakşehir’in son 32 turunda eşleşeceği rakip pazartesi günü 15.00'te çekilecek kura ile belli olacak. Grubunu lider tamamladığı için 1. torbaya giren temsilcimiz, seri başı olmayan takımlardan biriyle eşleşecek. Başakşehir, aynı grupta yer aldığı Roma ile eşleşemeyecek. Bu turda ilk maç 20 Şubat, rövanş ise 27 Şubat'ta oynanacak.