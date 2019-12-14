Tükenişin resmidir!

Türkiye, 2020'de Tokyo'da sporun zirvesi olimpiyatta sınav vermeye hazırlanırken önceki yılların aksine olimpik sporlarda madalyalarla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Ancak takım sporlarında durum iç açıcı değil. Futbolda kulüpler düzeyinde uluslararası başarılara hasret kalan Türkiye'nin kaderi bu yıl da değişmedi.

Başakşehir olmasa 14 yıl sonra hiçbir Türk futbol kulübü şubat ayını göremeyecekti.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasında temsil edenlerin 3'ü, taraftar deyimiyle ‘averaj takımı' oldu.

Başakşehir’i ayıralım. Üç ‘büyük' takımımız Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu sezon 18 Avrupa maçında sadece 1 galibiyeti var! Yazıyla: Bir! Ve eksi 30 averaj.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin tartışmasız en kötü 3 takımından biri.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kuraya birinci torbadan girdi; 15 milyon Euro'luk Slovan Bratislava'nın altında grubunu sonuncu bitirdi.

Trabzonspor grup sonuncusu olurken daha az (55 milyon Euro) değere sahip Basel lider çıktı.

Bunlar yaşanırken hocalar sürekli şikâyetçiydi. Biri “Bizden bayağı ilerideler. Sıklet çok farklı bu sene” dedi. Hastalığını bahane edip bir maç çıkmayan diğeri “Futbolcuların uluslararası deneyim kazandığı bir turnuva oldu” açıklamasını yaptı. Öteki “Kendimizi test ettik. Genç oyuncularımızı tecrübelendirdik” şeklinde konuştu. Herhalde birilerini kandırmışlardır!

Bunlar ‘büyük' takım hocası. Milyonlarca taraftarı olan kulüplerin takımlarını yönetiyorlar! Şunun farkındalar mı acaba: Avrupa'yı ‘öte yandan' görürseniz, kulübünüzü en büyük gelir kaynaklarından mahrum bırakıp batırırsınız!

Bu ülkede bazı şeyler kolay. Kulüp batık, kadro mühendisliği de sıfır ama suçlu hakem veya operasyon yapan gizli bir el! Avrupa kupalarında kasım-aralık gibi rezil olursun, mayıs-haziranda bir derbi galibiyeti, bir kupayla vezir! TÜRK futbolunun özeti bu…

‘DAHA FAZLA ATMAYIN’

Avrupa’daki durumumuzu gösteren bir an da geçen çarşamba PSG-Galatasaray maçında yaşandı. Sosyal medyada konuşulan bir iddiaya göre 87. dakikada skor 5-0'ken Muslera, milli takımdan arkadaşı PSG'li Cavani'ye, “Yeter artık atmayın” dercesine bir jestte bulundu. Cavani de bu mesajı Mbappe ve Neymar'la paylaştı. PSG, son dakikalarda fazla yüklenmedi ve Galatasaray, maçı 5-0'lık yenilgiyle tamamlayıp daha ağır bir hezimetten kurtuldu.

2007’DEN SONRA İLK

Futbolda kulüplerimizin durumu uzun süredir böyleyken, Türkiye'yi yıllardır sırtında taşıyan basketbol ve voleybolcular 2019'da ne yaptı?

2007'den beri yani 12 yıl sonra ilk kez bir Türk takımı, uluslararası bir kupa kazanamadı. Dört finalde sıfır kupa. Anadolu Efes, EuroLig'de; Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda; Galatasaray, Erkekler CEV Kupası'nda; Aydın BŞ Belediyesi, Kadınlar Challenge Kupası'nda finişi göremedi.

Fina de başarıdır ama tarih, şampiyonları ve kupaları yazar! Kulüpler batıyor, kapanıyor. Liglerin marka değeri düşüyor. Bu, Avrupa'yı etkiliyor. Yöneticiler unutmasın!

TESELLİMİZ GÜMÜŞ

Kulüp takımlarımız 2019'u hayal kırıklığı ile kapatırken milli takımlar seviyesinde de hayal kırıklıkları yaşadık.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 vizesini alırken son dünya şampiyonu Fransa'ya yenilmemesi ‘artı' olarak hanemize yazıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçiş dönemindeki kadrosuyla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Avrupa 12'incisi oldu.

Basketbolda çöküş tüm hızıyla devam etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayıp 22'nci, A Milli Kadın Basketbol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamayıp 16'ıncı olabildi!

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