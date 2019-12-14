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Tayfur Havutçu: Golü bulduktan sonra…
Kasımpaşa

Tayfur Havutçu: Golü bulduktan sonra…

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfut Havutçu, Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada "Golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti aldık" dedi.

14 Aralık 2019 18:34

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmalarında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa’da Teknik Direktör Tayfur Havutçu aldıkları galibiyetle morallerinin daha da yukarıya taşınacağını dile getirerek, “Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.

Maçın ardından yaptığı basın açıklamasında konuşan Tayfur Havutçu, “Bizim için önemli bir galibiyet. Rizespor'un son 3 maçını içeride kazandığını biliyorduk. İçeride daha etkili oynadığının farkındaydık. Maç içerisindeki planlarımız hepsi istediğimiz şekilde gelişti. Rizespor'a alan bırakmadık. Belki birkaç pozisyon verdik. Ama istediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet bizim moralimizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 18:34 | 14 Aralık 2019
Çaykur Rizespor Kasımpaşa süper lig tayfur havutçu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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