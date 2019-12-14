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Steven Nzonzi’nin Galatasaray karnesi
Süper Lig

Steven Nzonzi’nin Galatasaray karnesi

Galatasaray’ın disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı forma ile hepsi 11 olmak üzere 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toplam 1288 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

14 Aralık 2019 12:50

Galatasaray, Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'yi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığnıı açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna katmıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, futbolcunun kulübüne 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödenmeyeceği belirtilmişti.

Nzonzi'nin Galatasaray'dan 2019-2020 futbol sezonu için net 3 milyon 250 bin Euro alacağı ifade edilmişti.

13 Aralık 2019 İtalya`da Steven Nzonzi yankıları Türkiye macerası 4 ayda bitti Galatasaray`ın kiralık oyuncusu Steven Nzonzi`yi süresiz kadro dışı bırakması, İtalya basınında da yer aldı ve Roma`nın bu karardan olumsuz etkileneceği belirtildi. İlgili Haberi Oku

1288 DAKİKA SÜRE ALDI, 1 ASİST YAPTI

30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda 10 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Çıktığı müsabakaların hepsine 11'de başlayan Fransız futbolcu, toplam 1288 dakika süre aldı ve Konyaspor ile oynanan lig maçında 1 asist üretti. Nzonzi Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde de 1 olmak üzere toplam 5 sarı kart gördü. Galatasaray ile Roma arasında yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar sarı-kırmızılıların 16 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500 bin Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar geçici transfer opsiyonu bulunmaktaydı.

Steven Nzonzi kariyerinde daha öncede Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens SC formaları giydi.

Son güncelleme 12:50 | 14 Aralık 2019
galatasaray Steven NZonzi süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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