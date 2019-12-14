Rıdvan Dilmen: Akıl var mantık var

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği, rakibinin 10 kişi kaldığı Ankaragücü maçının son dakikalarında yediği iki golle bir puana razı oldu. Rıdvan Dilmen NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın 2-0 öne geçtiği maçtan üç puanla ayrılamadığı maçta Marcao’ya yüklenen Rıdvan Dilmen “Akıl mantık var. Bir oyuncu maç 2-0 giderken öyle bir penaltı nasıl yaptırır? Uyuyan Ankaragücü’yü uyandırdı” dedi.

Belhanda`ya bir kez daha tepki Galatasaray taraftarları, Ankaragücü ile oynanan maçta Belhanda`yı protesto etti. Galatasaray taraftarları, daha önce de iki kez Belhanda`yı protesto etmiş, yıldız futbolcu bunlardan birinde tribünlerle tartışma yaşamıştı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim’i Ankaragücü maçı nedeniyle eleştiremeyeceğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

“Ankaragücü taraftarları 2-0’dan sonra eve gitmişlerdir. Galatasaray’a 2-0 yenildik ama 10 kişi kaldık, mücadele ettik. Eminim trafiğe kalmamak için maçtan erken çıkan taraftarlar vardır. Yolda bile radyoya bakmamışlardır. Ondan 2-2 olan bir maç… Futbol böyle bir oyun… Değişik duygulara kapılırsınız. Farklı bir oyun… Bakınız böyle bir maç… Bu çok nadir rastlanan olaylardan birisi… Hemen hemen ikinci yarıda Ankaragücü’nün hiç atağı yoktu. En etkili silahı Orgill atılmış ve pozisyon vermeye başlamışlar. Skor 2-0 oldu. Böyle bir maç 2-2 bitti. Kim ne derse desin ben Fatih Terim’e bir şey diyemem. Alanyaspor maçında eleştirdim ama şimdi eleştiremem.”