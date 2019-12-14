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Ozan Tufan’da mutlu son! Fenerbahçe’de kaldı…
Süper Lig

Ozan Tufan’da mutlu son! Fenerbahçe’de kaldı…

Ersun Yanal ve Volkan Demirel devreye girdi. Ali Koç ile Semih Özsoy yüz yüze konuştu. Yurtdışından pek çok teklif alan milli yıldız, yeniden doğduğu kulübünde kalmayı kabul etti.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 14 Aralık 2019 09:50

Fenerbahçe’nin kapısından 2015’te giren, inişli çıkışlı dönemler geçiren, bir dönem Alanyaspor’a kiralanmasına raığmen takıma geri dönüşüyle birlikte formayı sırtından çıkarmayan Ozan Tufan’da camianın beklediği müjdeyi SÖZCÜ veriyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu, sarı-lacivertlilerle yeni anlaşmaya vardı. Yönetimle e sıkışan Ozan, 2024’e kadar kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atacak.

Bu fotoğrafın anatomisi: Tarih 11 Aralık. Fenerbahçe idmanından paylaşılan iki kare dikkat çekiyor. Serdar Aziz, Vedat Muriqi ve Sadık Çiftpınar, az önce yönetimin yanından yeni imzayla çıkan Ozan Tufan’ı işte böyle tebrik ediyor.

11 ARALIK’TA EL SIKIŞTILAR

Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’yle nikah tazeleme süreci 11 Aralık’ta mutlu sonuçlandı. Başkan Ali Koç’un Samandıra ziyareti sırasında Semih Özsoy, Ozan Tufan, Ersun Yanal ve Volkan Demirel’in de yer aldığı bir toplantı yapıldı.

Bu görüşmeye, menajeri Mirsad Türkcan da telefonla katıldı. Ozan’la 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. 24 yaşındaki futbolcu, kontratının Türk Lirası’na çevrilmesini de kabul etti. Ozan Tufan sezon başına yaklaşık 10-12 milyon TL kazanacak. Parayı değil kaptanlığı seçtim

Ozan Tufan, gelecek sezon 1. kaptanlığa getirilecek. Bu gelişmenin Ozan’ın kalmasında da etkili olduğu öğrenildi. Yuvada kalmak için önemli bir fedakârlıkta bulunan başarılı futbolcunun, “Ben Fenerbahçe’den para için ayrılan futbolcu olmam. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe kaptanı Ozan olarak anılmak istiyorum” dediği bildirildi. Milli yıldız, yeni kontratta emeği geçen Ali Koç ve Ersun Yanal’a da teşekkür etti.

Son güncelleme 09:50 | 14 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe Ozan Tufan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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