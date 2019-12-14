Ozan Tufan’da mutlu son! Fenerbahçe’de kaldı…

Fenerbahçe’nin kapısından 2015’te giren, inişli çıkışlı dönemler geçiren, bir dönem Alanyaspor’a kiralanmasına raığmen takıma geri dönüşüyle birlikte formayı sırtından çıkarmayan Ozan Tufan’da camianın beklediği müjdeyi SÖZCÜ veriyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu, sarı-lacivertlilerle yeni anlaşmaya vardı. Yönetimle e sıkışan Ozan, 2024’e kadar kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atacak.

11 ARALIK’TA EL SIKIŞTILAR

Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’yle nikah tazeleme süreci 11 Aralık’ta mutlu sonuçlandı. Başkan Ali Koç’un Samandıra ziyareti sırasında Semih Özsoy, Ozan Tufan, Ersun Yanal ve Volkan Demirel’in de yer aldığı bir toplantı yapıldı.

Bu görüşmeye, menajeri Mirsad Türkcan da telefonla katıldı. Ozan’la 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. 24 yaşındaki futbolcu, kontratının Türk Lirası’na çevrilmesini de kabul etti. Ozan Tufan sezon başına yaklaşık 10-12 milyon TL kazanacak. Parayı değil kaptanlığı seçtim

Ozan Tufan, gelecek sezon 1. kaptanlığa getirilecek. Bu gelişmenin Ozan’ın kalmasında da etkili olduğu öğrenildi. Yuvada kalmak için önemli bir fedakârlıkta bulunan başarılı futbolcunun, “Ben Fenerbahçe’den para için ayrılan futbolcu olmam. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe kaptanı Ozan olarak anılmak istiyorum” dediği bildirildi. Milli yıldız, yeni kontratta emeği geçen Ali Koç ve Ersun Yanal’a da teşekkür etti.