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Süper Lig

Mustafa Kaplan: ’10 kişi kaldık, direncimiz arttı’

Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup duruma düşmesine karşın 2-2’lik beraberlikle ayrılan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan maçın ardından konuştu. Futbolcularını kutlayan Mustafa Kaplan, 6 maç sonra dönüşe ihtiyacı olduklarını söyledi.

14 Aralık 2019 23:44

Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 88. dakikada İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Kitsio'nun golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Kaplan, “Ben puan aldığımız için mutluyum. Uzun bir süredir puan alamıyorduk, gol yollarında da sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilsek belki farklı olurdu. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz arttı. Uzun bir süredir üzerimizdeki baskı da kalktı. Hakemleri, Galatasaraylı oyuncuları, Fatih hocayı, kendi oyuncularımı kutluyorum. Zor bir maç oldu. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberlikle ayrılmak bizim adımıza önemliydi” dedi.

Hafta içinde takım olarak konuştuklarını ve bir dönüşe ihtiyacı olduklarını da söyleyen Kaplan, “Bir yerde dönüş yapmamız gerekiyordu, 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi” diyerek sözlerini tamamladı. 14 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-2 Ankaragücü Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 15. hafta heyecanı sürdü. 10 kişi Ankaragücü karşısında 2-0`ı bulan ev sahibi Galatasaray, geri dönüşe engel olamadı. Ankaragücü 2-2 ile bir puanı kaptı. Aslan zirve yarışında yara aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:45 | 14 Aralık 2019
MKE Ankaragücü mustafa kaplan süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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