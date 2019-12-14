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Mikail Özerler’den judoda bronz madalya
Judo

Mikail Özerler’den judoda bronz madalya

Qingdao Masters son gününde milli judocu Mikail Özerler, bronz madalya kazandı.

14 Aralık 2019 15:23

Judoda Qingdao Masters’ın üçüncü ve son gününde milli sporcu Mikail Özerler, bronz madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin’in Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyon tamamlandı.

11 Aralık 2019 Judoda prestijli turnuva Qingdao Masters Çin`de başlıyor Judoda önemli organizasyonlardan Qingdao Masters turnuvası yarın Çin`de başlıyor. Dünyanın en iyilerinin katıldığı organizasyonda ilk gün Türkiye adına Gül Kader Şentürk ve İrem Korkmaz tatamiye çıkacak. İlgili Haberi Oku

Qingdao Master’ın son günü erkekler 90 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Mikail Özerler, Japon Kenta Nagasawa ile yaptığı bronz madalya maçını altın skorda kazanarak üçüncü oldu. Organizasyonda dün milli sporcu Vedat Albayrak da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye’yi turnuvada milli sporcular Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit ( 78 kilo) Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo) ve Mikail Özerler (90 kilo) temsil etti.

Son güncelleme 15:23 | 14 Aralık 2019
judo Mikail Özerler Qingdao Masters
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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