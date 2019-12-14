MAÇ SONUCU | Erzurumspor 2-0 Giresunspor

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Giresunspor’u 2-0 yendi.
74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kazandığı penaltıyı Pote gole çeviremedi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip 27 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, konuk takım 19 puanla 11. sırada kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can Alp
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Obertan), Emrah Başsan, Pote (Dk. 89 Osman Çelik)
Giresunspor: Fachini, Mehmet Taş (Dk. 71 Uğur Akdemir), Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 71 Limbombe), Del Valle, Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)
Goller: Dk. 48 ve Dk. 65 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 55 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Del Valle (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Mehmet Murat Uçar, Dk. 55 İbrahim Akdağ, Dk. 76 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Bekir Yılmaz (Giresunspor)