MAÇ SONUCU | Boluspor 0-2 Karagümrük

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Boluspor’u 2-0 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 11 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kalırken; konuk takım 23 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

Boluspor bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, Karagümrük de 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Murat Temel

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Fethi Özer, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Dodo (Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin), Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Bilal Kısa, Shukurov (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Melih Okutan, Poepon

Fatih Karagümrük: Saranov (Dk. 62 Aykut Özer), Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 88 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım, Darri, Emeghara (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin)

Goller: Dk. 11 Brahim Darri, Dk. 35 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45 Melih Okutan, Dk. 48 Mustafa Eskihellaç, Dk. 63 Cumali Bişi, Dk. 76 Bilal Kısa (Boluspor), Dk. 40 Koray Altınay, Dk. 76 Sabo, Dk. 90 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)