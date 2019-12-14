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MAÇ SONUCU | Boluspor 0-2 Karagümrük
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Boluspor 0-2 Karagümrük

Karagümrük 3 haftalık galibiyet hasretini Boluspor deplasmanında Darri ve Ramazan'ın golleriyle sonlandırdı: 2-0.

14 Aralık 2019 16:32

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Boluspor’u 2-0 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 11 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kalırken; konuk takım 23 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

Boluspor bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, Karagümrük de 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Murat Temel

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Fethi Özer, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Dodo (Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin), Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Bilal Kısa, Shukurov (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Melih Okutan, Poepon

Fatih Karagümrük: Saranov (Dk. 62 Aykut Özer), Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 88 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım, Darri, Emeghara (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin)

Goller: Dk. 11 Brahim Darri, Dk. 35 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45 Melih Okutan, Dk. 48 Mustafa Eskihellaç, Dk. 63 Cumali Bişi, Dk. 76 Bilal Kısa (Boluspor), Dk. 40 Koray Altınay, Dk. 76 Sabo, Dk. 90 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Son güncelleme 16:32 | 14 Aralık 2019
boluspor Fatih Karagümrük tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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