MAÇ SONUCU | Adanaspor Ekol Göz Menemenspor 1-3 | Adanaspor ateşe düştü!

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adanaspor’u 3-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Serhat Tunç), Abdulkadir Özdemir (Dk. 81 Veli Kızılkaya), Hakan Barış, Roni, Eren Keleş, Utku Şen (Dk. 70 İbrahim Aksu)
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Ali Özgün (Dk. 74 Olatunbosun), Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe (Dk. 87 Diakite), Murat Erdemir (Dk. 62 Muhammed Ali Doğan), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Goller: Dk. 33 ve 90+2 Hüseyin Çolak, Dk. 41 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 58 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bagayoko, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 48 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 50 Utku Şen, Dk. 51 Serhat Tunç (Adanaspor), Dk. 23 Murat Erdemir, Dk. 36 Ali Keten, Dk. 56 Hüseyin Çolak, Dk. 73 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 33′ Ekol Göz Menemenspor´da Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor´un ceza sahasında bulunan Hüseyin´e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
GOL! 41′ Ekol Göz Menemenspor farkı 2’ye çıkardı. Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet’in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.
50′ Adanaspor´da Hakan, Ekol Göz Menemenspor´un ceza sahasında yere düşürüldü. Hakemden penaltı bekleyen turuncu beyazlı ekip, hakem Bülent Birincioğlu´nun devam kararı sonrası hakeme tepki gösterdi.
GOL! 57′ Ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Hakan Barış’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
GOL! 90′ Ekol Göz Menemenspor’da Hüseyin maçın skorunu belirledi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.