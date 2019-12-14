SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aslan yara aldı! Müthiş geri dönüş!
MAÇ SONUCU | Adanaspor Ekol Göz Menemenspor 1-3 | Adanaspor ateşe düştü!
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Adanaspor Ekol Göz Menemenspor 1-3 | Adanaspor ateşe düştü!

Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u mağlup etti.

14 Aralık 2019 23:48

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adanaspor’u 3-1 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Serhat Tunç), Abdulkadir Özdemir (Dk. 81 Veli Kızılkaya), Hakan Barış, Roni, Eren Keleş, Utku Şen (Dk. 70 İbrahim Aksu)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Ali Özgün (Dk. 74 Olatunbosun), Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe (Dk. 87 Diakite), Murat Erdemir (Dk. 62 Muhammed Ali Doğan), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 33 ve 90+2 Hüseyin Çolak, Dk. 41 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 58 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Roni (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Bagayoko, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 48 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 50 Utku Şen, Dk. 51 Serhat Tunç (Adanaspor), Dk. 23 Murat Erdemir, Dk. 36 Ali Keten, Dk. 56 Hüseyin Çolak, Dk. 73 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 33′ Ekol Göz Menemenspor´da Alberk, orta sahadan  aldığı topu Adanaspor´un ceza sahasında bulunan Hüseyin´e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

GOL! 41′ Ekol Göz Menemenspor farkı 2’ye çıkardı. Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet’in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

50′ Adanaspor´da Hakan, Ekol Göz Menemenspor´un ceza sahasında yere düşürüldü. Hakemden penaltı bekleyen turuncu beyazlı ekip, hakem Bülent Birincioğlu´nun devam kararı sonrası hakeme tepki gösterdi.

GOL! 57′ Ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Hakan Barış’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

GOL! 90′ Ekol Göz Menemenspor’da Hüseyin maçın skorunu belirledi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Son güncelleme 23:48 | 14 Aralık 2019
adanaspor Ekol Göz Menemenspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:00
2
-
2
Ankaragücü
Gaziantep
Yarın - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR