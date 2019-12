James Harden’dan iki maçta 109 sayı, 2 galibiyet

NBA’e 9 maçla devam edildi. Houston Rockets, yıldızı James Harden’ın 54 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 10 üçlük, 2 top çalma, 3 blokluk performans sergilediği maçta Orlando Magic’i 130-107’lik skorla geçerek 17. galibiyetini aldı.

Harden, NBA tarihinde üst üste iki maçta en az 10 üç sayı isabeti bulup 50 üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu. Rockets’ta Russell Westbrook 23, Ben McLemore 18 sayı kaydetti. Üst üste 3. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan Magic’te Evan Fournier 27, Aaron Gordon 21 sayı attı.

Back-to-back 50-point games 2nd straight with 10 3PM@JHarden13 (54 PTS) continues his historic scoring pace in the @HoustonRockets win vs. Orlando! #OneMission pic.twitter.com/AV1GkMrl7P

— NBA (@NBA) December 14, 2019