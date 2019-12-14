James Harden’dan iki maçta 109 sayı, 2 galibiyet

NBA’e 9 maçla devam edildi. Houston Rockets, yıldızı James Harden’ın 54 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 10 üçlük, 2 top çalma, 3 blokluk performans sergilediği maçta Orlando Magic’i 130-107’lik skorla geçerek 17. galibiyetini aldı.

Harden, NBA tarihinde üst üste iki maçta en az 10 üç sayı isabeti bulup 50 üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu. Rockets’ta Russell Westbrook 23, Ben McLemore 18 sayı kaydetti. Üst üste 3. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan Magic’te Evan Fournier 27, Aaron Gordon 21 sayı attı.

Back-to-back 50-point games 2nd straight with 10 3PM@JHarden13 (54 PTS) continues his historic scoring pace in the @HoustonRockets win vs. Orlando! #OneMission pic.twitter.com/AV1GkMrl7P — NBA (@NBA) December 14, 2019

Büyük performanslara tanıklık eden gecenin bir diğer maçında Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves’u 124-117’lik skorla mağlup etti.

Clippers’ta Paul George 46 sayıyla maçın en skoreri olurken, takım arkadaşı Kawhi Leonard 42 sayıyla ona eşlik etti. George ile Leonard böylece, bir maçta 40 sayının üzerine çıkan ilk Clippers ikilisi oldu. Wolves’un yıldız ikili Karl-Anthony Towns’un 39, Andrew Wiggins’in 34 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

BUCK’TAN ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies’ı 127-114 yenerek art arda 17, sezonun 23. galibiyetini elde etti.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giymediği maçta Bucks adına Giannis Antetokounmpo 37, Khris Middleton 26 sayı buldu. Bu sezon 17. kez sahadan mağlup ayrılan Grizzlies’ta Jaren Jackson Jr. 43 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Dillon Brooks 19 sayıyla oynadı.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın sahasında New Orleans Pelicans’ı 116 109 mağlup ettiği mücadelede 16 dakika 16 saniye süre aldı ve 2 sayı, 1 ribaunt üretti. NBA’e 8 maçla devam edilecek.

the NBA standings after Friday night’s action! pic.twitter.com/INZOCNnkEg — NBA (@NBA) December 14, 2019

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 116-109

Orlando Magic-Houston Rockets: 107-130

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 110-113

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 100-110

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 117-124

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 114-127

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 73-83

Sacramento Kings-New York Knicks: 101-103

Utah Jazz-Golden State Warriors: 114-106