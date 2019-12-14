İlhan Parlak: ‘İçten gelen bir şeydi, neden olmasın diye düşündük…’

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray deplasmanında 10 kişi kalmalarına ve 2-0 geri düşmelerine rağmen 2-2’lik beraberliği yakalayan Ankaragücü’nde 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olan İlhan Parlak açıklamalarda bulundu. Kritik bir puan alan Başkent ekibinin deneyimli golcüsü, “Gerçekten son haftalarda istediğimiz performansı sergileyemiyorduk. Bu tip maçlar geri dönüş maçı olabilirdi, biz de bu düşünceyle maça çıktık” diye konuştu.

87’de penaltıdan ağları sarstıktan sonra bir gol daha bulacaklarına inandıklarını söylerken İlhan, “İlk yarıda güzel kontra ataklar yakaladık ama final paslarını yapamadık. 2. yarıda hiç beklemediğimiz şekilde yan toptan gol yedik. İnancımızı kaybetmedik, penaltı kazandık. Penaltıda içten gelen bir şeydi belki, 2-2’yi yakalarız ümidiyle çevirebiliriz, neden olmasın diye düşünüp topu koşarak filelerden aldık” ifadelerini kullandı. Fatih Terim`den maç sonunda flaş açıklamalar: `Ben odamdaydım...` Galatasaray Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim çarpıcı ifadeler kullandı. Terim, üç kaptanın ortak açıklaması hakkında Oyuncuların açıklamasından haberim yok, ben odamdaydım, yeni çıktım. Ne dedilerse, ona göre değerlendirme yapacağım. Bilmiyorum ne olduğunu, nasıl toplandıklarını... diye konuştu. İlgili Haberi Oku