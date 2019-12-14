Herbalife Nutrition Genel Müdürü Ediz Haksal, SÖZCÜ’ye konuştu

DEVRİM DEMİREL – Dünya çapında 200'den fazla spor etkinliği, takım ve sporcuya destek veren global beslenme şirketi Herbalife Nutrition, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin (KBSL) isim sponsorluğunu üstlendi. Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal; hedeflerini ve sponsorluk tercihlerini SÖZCÜ'ye anlattı.

“LA Galaxy, FC Pumas, Gran Canaria, Spartak Moskova, sponsor olduğumuz kulüpler. Cristiano Ronaldo'nun da 2013'ten beri resmi beslenme sponsoruyuz. Kişisel beslenme programını geliştirip, gerekli ürünleri sunmak için Ronaldo ile işbirliği yapıyoruz.”

“Triatlet İpek Onaran'ın ana sponsorluğunu üstlendik. Ultra maraton, yüzme gibi bireysel dallarda marka temsilcilerimiz var. Daha fazla sayıda bireysel sporcuların marka temsilcisi olmak için hazırlıklarımız devam ediyor.”

“Herbalife Türkiye, basketbolda erkekler liginin resmi beslenme sponsoru. Tecrübe edindik. Kapı böyle açıldı. Federasyon ana sponsorluğu gündeme getirince tereddüt etmedik. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve CEO Ömer Onan çok sıcak yaklaştılar ve yardımcı oldular.”

“Bu, uzun soluklu bir sponsorluk yatırımı. Basketbol dünyasına iyi beslenmenin faydalarını anlatarak bu sporun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

“Maçlarda aile ortamı var. Kadınlarla, çocuklarla KBSL, büyük bir aile. Biz de tüm ekibimiz ile birlikte ailenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Herkesi salonlara bekliyoruz. Sezon boyunca özel etkinliklerimiz olacak.”