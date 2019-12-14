MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 3-1 Göztepe

Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Geçen hafta Fenerbahçe’ye 5-2 yenilen Ankara temsilcisi, iki haftalık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Teknik İlhan Palut’la çıkış yakalayan Göztepe ise 5 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı.

Gençlerbirliği 29. dakikada Stancu ile 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Göztepe Reis ile cevap verdi: 1-1. Bu golden 1 dakika sonra ev sahibinin cevabı gecikmedi ve Sio ile bir kez daha öne geçtiler: 2-1.

67. dakikada ise Gassama’nın savunmadaki büyük hatası gole neden oldu. Göztepe’nin sağ beki, topu kafasıyla kaleci Beto’ya indirmek isterken hata yaptı ve Stancu rövaşata ile topu filelere göndererek maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Gençlerbirliği bu skorla 17 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 11. sıraya çıktı. Göztepe ise 20 puanla 9. sırada kaldı.

Ankara temsilcisi ligin 16. haftasında sahasında lider Sivasspor’u konuk edecek. İzmir ekibi ise sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.