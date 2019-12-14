Galatasaray Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, bugün Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı. İşte Galatasaray Ankaragücü maçının saati ve kanalı…

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

97. RANDEVU

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 18 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 202 gole, başkent ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda 3-1 ve sahasında da 6-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 16. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.