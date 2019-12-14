Galatasaray Ankaragücü maçı canlı yayın | GS Ankaragücü canlı izle

Galatasaray Ankaragücü canlı! Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içinde eksikleriyle çıktığı Paris Saint-Germain deplasmanında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, seyircisi önünde zirveden kopmamak ve moral depolamak adına kazanmak istiyor. Ligde son sekiz maçta son 6’sı üst üste olmak üzere 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 9 puanla son sırada bulunan Ankaragücü ise sürpriz peşinde. Galatasaray Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11’LER

SAAT: 20.00

STAT: Türk Telekom Stadyumu

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Florin Andone ve Christian Luyindama ile flaş bir kararla süresiz kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Steven Nzonzi bu maçta forma giyemeyecekler. Konuk ekip Ankaragücü’nde ise Oscar Scarione ve Zaur Sadaev görev alamıyor.

Fransız yıldız Steven N`Zonzi gemileri yaktı, G.Saray`ı sildi Galatasaray`ın Fransız orta saha oyuncusu Nzonzi, kişisel instagram hesabından Galatasaray ile ilgili her şeyi sildi. İlgili Haberi Oku