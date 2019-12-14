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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale Gomis taşıdı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale Gomis taşıdı

İkinci turda Esperance de Tunis'i 1-0 mağlup eden El-Hilal, yarı finalde Flamengo'nun rakibi oldu. El-Hilal'in golü Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten geldi.

14 Aralık 2019 20:53

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Tunus ekibi Esperance de Tunis’i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistan takımı El-Hilal, yarı finale yükseldi.

Katar’da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis, ikinci turda karşılaştı. El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’in 73. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Suudi Arabistan ekibi, yarı finalde 17 Aralık’ta Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası’nın şampiyonuBrezilya kulübü Flamengo ile karşılaşacak.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık’taki final maçıyla sona erecek.

Son güncelleme 20:53 | 14 Aralık 2019
Bafetimbi Gomis el-hilal
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OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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