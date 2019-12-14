Fenerbahçe’nin Sivasspor kafilesi belli oldu! İki yıldız yok…

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’nin kadrosu açıklandı.

Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almadı.

Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında oyuncuların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor kafilesi:

Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.

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