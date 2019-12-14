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Fenerbahçe’nin Sivasspor kafilesi belli oldu! İki yıldız yok…
Süper Lig

Fenerbahçe’nin Sivasspor kafilesi belli oldu! İki yıldız yok…

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kafilesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde Miha Zajc ve Hasan Ali Kaldırım kadroda yer almadı.

14 Aralık 2019 16:16

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’nin kadrosu açıklandı.

Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almadı.

Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında oyuncuların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’nin Sivasspor kafilesi:

Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.

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Son güncelleme 16:16 | 14 Aralık 2019
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14 8 27
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5 Fenerbahçe
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