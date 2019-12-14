Fatih Terim’den maç sonunda flaş açıklamalar: ‘Ben odamdaydım…’

Galatasaray, konuğu MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp 10 kişi kalan rakibine 88’den sonra 2-0’lık üstünlüğünü kaybederken müsabakanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa birlikte röportaj veren kaptanlar Muslera, Selçuk ve Donk’un ifadeleri hakkındaki yorumu sorulan Fatih Terim, “Oyuncuların açıklamasından haberim yok, ben odamdaydım, yeni çıktım. Ne dedilerse, ona göre değerlendirme yapacağım. Bilmiyorum ne olduğunu, nasıl toplandıklarını… Kendi ayrı odamdaydım, oradan çıkıp geldim” dedi.

Terim oyunu, “Üç gün içerisinde bir maça çıkıyorsunuz. İyi oynuyorsunuz, hakimsiniz, 2-0 öne geçiyorsunuz. Üç puanla atlatmak üzeresiniz. 10 kişi ile 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok. Başta ben hatalıyım, hatalıyız. Tekniği, taktiğini, pozisyonunu konuşmanın anlamı yok. Durup dururken oyunu rakibe vermenin bir açıklaması yok. Bizim içimizde var açıklaması ama vakti değil. Üst üste kazanarak ikinci yarı hazırlıkları yapmamız gerekirken diğerleri nasıl yakışmadıysa bu da yakışmadı” şeklinde değerlendirdi. MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-2 Ankaragücü Galatasaray Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 15. hafta heyecanı sürdü. 10 kişi Ankaragücü karşısında 2-0`ı bulan ev sahibi Galatasaray, geri dönüşe engel olamadı. Ankaragücü 2-2 ile bir puanı kaptı. Aslan zirve yarışında yara aldı. İlgili Haberi Oku