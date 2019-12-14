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Euroleague’de 13. hafta MVP’si Devin Booker
Euroleague

Euroleague’de 13. hafta MVP’si Devin Booker

Euroleague'in 13. haftasında Khimki'nin ALBA Berlin'i 104-87'lik skorla galibiyetin mimarı olan Devin Booker, haftanın en iyisi oldu.

14 Aralık 2019 16:25

Khimki forması giyen ABD’li basketbolcu Devin Booker, Euroleague’in 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Booker, Rusya ekibi Khimki’nin sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 104-87 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP’si unvanını elde etti.

ABD’li basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

MVP sıralamasında 33 verimlilik puanıyla Maccabi FOX’tan Scottie Vilbekin ikinci, 31 verimlilik puanıyla Anadolu Efes’ten Krunoslav Simon de üçüncü oldu.

Son güncelleme 16:25 | 14 Aralık 2019
Devin Booker euroleague Khimki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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