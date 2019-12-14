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Erol Bulut: Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz
Süper Lig

Erol Bulut: Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor ile 0-0 biten karşılaşma sonrasında konuştu.

14 Aralık 2019 00:08

Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, “Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık” dedi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almak istediklerini ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirterek, “İstediğimiz hücum organizasyonlarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz. Uzun at, düşen toplara yaklaş, şut… Maalesef öyle de yaptık” diye konuştu.

Maçı kazanacak pozisyonları da yakaladıklarını anlatan Bulut, “Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:08 | 14 Aralık 2019
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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