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CANLI İZLE: Anadolu Efes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Ligi

CANLI İZLE: Anadolu Efes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Perşembe günü Euroleague'de mücadele eden iki ekipten Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 8 sayı farkla mağlup etmişti. Peki Anadolu Efes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme linki...

14 Aralık 2019 16:24

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak Fenerbahçe Beko’nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacağı açıklandı. Bugün saat 17.30’da başlayacak Anadolu Efes Fenerbahçe maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, 14 Aralık’ta (yarın) sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak derbi, saat 17.30’da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Son güncelleme 16:24 | 14 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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Bugün - 15:00
0
-
2
Kasimpasa S.K.
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Bugün - 17:00
0
-
0
Göztepe S.K.
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