CANLI İZLE: Anadolu Efes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak Fenerbahçe Beko’nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacağı açıklandı. Bugün saat 17.30’da başlayacak Anadolu Efes Fenerbahçe maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, 14 Aralık’ta (yarın) sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak derbi, saat 17.30’da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI İZLE