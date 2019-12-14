Bernard Mensah’ın aklı Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde ilgilendiği Bernard Mensah'ı yeniden gündemine aldı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın habeirne göre; Mali sıkıntılar nedeniyle bonservis bedeli ödemeyeceği futbolculara yönelen siyah-beyazlılar, Mensah'ın Kayserispor'dan ayrılmasını bekliyor.

Ganalı orta saha, ödeme sorunları yaşadığı Kayseri ile yolları ayırmak için gün sayıyor. 25 yaşındaki orta saha, ocakta menajeriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüple masaya oturup noktayı koyacak.

1.75 milyon Euro karşılığında sözleşmeyi feshetmek isteyen sarı-kırmızılıların takınacağı tavır, Mensah'ın Beşiktaş'a transferinde belirleyici olacak.

Kartal, kulübüyle yollarını ayırması halinde 25'lik orta sahayı renklerine bağlayacak.

YEDEKLER DİNLENDİ ASLAR ÇALIŞTI

Avrupa Ligi'nde önceki gün Wolverhampton ile karşılaşan ve Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, ara vermeden ligde yarın oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Wolves karşısında forma giyen oyuncular dinlendi, İstanbul'da kalan futbolcular ise çalıştı.