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Belhanda’ya bir kez daha tepki
Galatasaray

Belhanda’ya bir kez daha tepki

Galatasaray taraftarları, Ankaragücü ile oynanan maçta Belhanda'yı protesto etti. Galatasaray taraftarları, daha önce de iki kez Belhanda'yı protesto etmiş, yıldız futbolcu bunlardan birinde tribünlerle tartışma yaşamıştı.

14 Aralık 2019 21:11

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçta Younes Belhanda, tribünler tarafından protesto edildi.

Karşılaşmada ilk yarının sonları oynanırken bir pas hatası yaparak Galatasaray’ın atağını kesen Belhanda, tribünlerin tepkisini çekti. Ankaragücü’nün hızlı atağına dönüşen pozisyon sonrası tribünler, Belhanda’yı ıslıkladı. İlk yarının uzatma dakikalarında da Belhanda’ya her top geldiğinde tribünlerin ıslıklı protestosu devam etti.

Taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında ise Belhanda’ya olan tepkilerini sürdürmedi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Real Madrid ve Club Brugge maçlarında da Belhanda’yı protesto etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Real Madrid'i konuk eden Galatasaray’da, 67. dakikada oyundan çıkan Younes Belhanda'ya tepkiler vardı. Belhanda yerini Ömer Bayram'a bırakırken, yıldız futbolcu kenara gelirken taraftar ile diyaloğa girdi. Belhanda’yı Ömer Bayram sakinleştirdi.

Galatasaray'da Club Brugge maçına ilk 11'de başlayan ve daha önce tartışma yaşadığı taraftarların tribünlere çağırarak destek verdiği Younes Belhanda, karşılaşmanın son bölümünde yine tepkiyle karşılaştı. 1-1 biten maçın 87.dakikasında yerini Emre Mor'a bırakan Faslı oyuncu kenara gelirken tribünlerin tribünlerin bir kısmından ıslık sesleri yükseldi. İkiye bölünen taraftarlardan bir kısmı yıldız oyuncuya alkışla destek verirken Belhanda gelen tepkilere gülerek karşılık verdi.

Son güncelleme 21:21 | 14 Aralık 2019
Belhanda galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Galatasaray
15 7 26
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