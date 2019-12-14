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Barcelona’ya çelme!
İspanya La Liga

Barcelona’ya çelme!

Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

14 Aralık 2019 20:35

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 17. hafta maçında Barcelona, Real Sociedad’ın konuğu oldu. Karşılaşmada ev sahibi ekip, 12. dakikada Mikel Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 38. dakikada Antoine Griezmann’ın kaydettiği golle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Maçın 49. dakikasında Luis Suarez, deplasmanda Barcelona’yı 2-1 öne geçirdi. Real Sociedad, bu gole 62. dakikada Alexander Isak ile karşılık verirken, mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 35’e, Real Sociedad ise 28’e çıkardı.

Son güncelleme 20:35 | 14 Aralık 2019
barcelona ispanya la liga Real Sociedad
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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