Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes 13. haftayı lider kapadı

Euroleague’in 13. haftası dün oynanan karşılaşmalarla ile sona erdi. Bu hafta oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe’yi 81-73 mağlup etti. Haftanın ilk maçında Khimki Moskova konuk ettiği ALBA Berlin’i 104-87’lik skorla geçti. Haftanın son müsabakasında ise Barcelona sahasında karşı karşıya geldiği Panathinaikos’u 98-86 yendi.
Euroleague’de 13 hafta geride kalırken 11 galibiyetli Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Efes’i 10’ar galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe 5 galibiyetle haftayı 13. sırada tamamlarken, 3 galibiyetli Zenit ise averajla sona sırada bulunuyor.
Euroleague’de 13. haftasında oynanan karşılaşmaların topu sonuçları ise şöyle:
Khimki Moskova: 104 – ALBA Berlin: 87
Fenerbahçe Beko: 73 – Anadolu Efes: 81
Kızılyıldız: 64 – Baskonia Vitoria-Gasteiz: 72
Maccabi FOX Tel Aviv: 90 – CSKA Moskova: 80
Real Madrid: 93 – Olympiakos: 77
Zalgiris Kaunas: 82 – Valencia Basket: 86
Bayern Münih: 77 – Zenit Saint Petersburg: 69
Asvel Lyon-Villeurbanne: 89 – AX Armani Exchange Milan: 82
FC Barcelona: 98 – Panathinaikos: 86