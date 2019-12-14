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Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes 13. haftayı lider kapadı
Euroleague

Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes 13. haftayı lider kapadı

Avrupa Ligi'nin 13. haftası geride kalırken Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Efes'i, Real Madrid ile Barcelona takip ederken, Fenerbahçe ise haftayı 13. sırada tamamladı.

14 Aralık 2019 11:54

Euroleague’in 13. haftası dün oynanan karşılaşmalarla ile sona erdi. Bu hafta oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe’yi 81-73 mağlup etti. Haftanın ilk maçında Khimki Moskova konuk ettiği ALBA Berlin’i 104-87’lik skorla geçti. Haftanın son müsabakasında ise Barcelona sahasında karşı karşıya geldiği Panathinaikos’u 98-86 yendi.

Euroleague’de 13 hafta geride kalırken 11 galibiyetli Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Efes’i 10’ar galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe 5 galibiyetle haftayı 13. sırada tamamlarken, 3 galibiyetli Zenit ise averajla sona sırada bulunuyor.

Euroleague’de 13. haftasında oynanan karşılaşmaların topu sonuçları ise şöyle:

Khimki Moskova: 104 – ALBA Berlin: 87

Fenerbahçe Beko: 73 – Anadolu Efes: 81

Kızılyıldız: 64 – Baskonia Vitoria-Gasteiz: 72

Maccabi FOX Tel Aviv: 90 – CSKA Moskova: 80

Real Madrid: 93 – Olympiakos: 77

Zalgiris Kaunas: 82 – Valencia Basket: 86

Bayern Münih: 77 – Zenit Saint Petersburg: 69

Asvel Lyon-Villeurbanne: 89 – AX Armani Exchange Milan: 82

FC Barcelona: 98 – Panathinaikos: 86

Son güncelleme 11:54 | 14 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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