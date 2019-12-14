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Atletizmde hedef; olimpiyata 40 sporcu ile katılmak
Atletizm

Atletizmde hedef; olimpiyata 40 sporcu ile katılmak

Atletizm Milli Takım Antrenörü Ümit Sungur, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 11 sporcu ile katılmayı garantilediklerini, bu sayıyı 40'a yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

14 Aralık 2019 11:35

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan ve kota alabilecek sporcularla Türkiye’nin 8 ilinde gerçekleştirdiği milli takım kampı başladı. Antalya’da iki otelde kamp yapan milli sporcular, günde iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Antalya’daki kampın müdürü Ümit Sungur, 2019 sezonunda zorlu müsabakalar gerçekleştirdiklerini, Avrupa şampiyonasındaki başarıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

Doha’daki dünya şampiyonasında hava sıcaklığı ve nemden dolayı Türk sporcularının başarısız sonuçları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarından bahseden Sungur, 2020’de başarılı bir yıl geçirmeyi dilediklerini söyledi. Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlıkların devam ettiğine değinen Sungur, 8 ilde kampın devam ettiğini anlattı.

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Kamplarda olimpiyata katılacak ve kota alabilecek sporcuların antrenman yaptığını belirten Sungur, “Olimpiyatlara katılacak garanti 11 sporcu var. Çekiç atma, üç adım atlama, maraton, 5 bin ve 10 bin metre, 200 metre ve 100 metre koşuda sporcularımız olimpiyatta yarışacak. 6 aylık süremiz var. Bireysel sporcularda 11 olan sayıyı 30’a yükseltmeyi, bayrak takımlarıyla bu sayıyı 40’a çıkarmayı istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu olarak yabancı antrenörlerden destek alınması atlama branşının ivmelenmesine, Ramil Guliyev’in antrenörlerin Türk sporcuların bayrak takımına yardım etmesi gibi olumlu sonuçlar verdinden bahseden Sungur, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Türkiye Atletizm Federasyonu olarak fazla kotayla katılmak istiyoruz ve madalya hedefimiz büyük olmasını düşünüyoruz” dedi.

Son güncelleme 11:36 | 14 Aralık 2019
2020 Tokyo Olimpiyatları atletizm türkiye atletizm federasyonu Ümit Sungur
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