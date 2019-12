Arsenal’in başı dertte! Mesut Özil ve Bellerin’den olay paylaşımlar…

Arsenal Çin’de kullanımı yaygın olan sosyal ağ, Weibo’dan Mesut Özil’in fikrinin kendisine ait olduğunu ve kulübün her zaman olduğu gibi politikadan uzak duracağını açıkladı. Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, dün Instagram üzerinden Çin’in Doğu Türkistan politikalarını eleştiren bir paylaşım yapmıştı.

Mesut Özil`den Çin`in Doğu Türkistan`daki politikalarına sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin`in Doğu Türkistan`daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Weibo’da kulüp tarafından yapılan bu paylaşım birçok etkileşim aldı. Kulübün takipçileri öfke dolu mesajlarla hoşnutsuzluklarını ortaya koydu. Parçalanmış Özil formaları paylaşıldı. Oyuncunun Arsenal’den gönderilmesini isteyenler dahi vardı.

Paylaşım, Mesut Özil’in saygısız açıklaması şeklinde bir etiketle trend topic olmuştu. Cumartesi günü ise etiket site tarafından kaldırıldı. Weibo’da hassas etiketler, tartışma yaratmaları sebebiyle Pekin’in talebi doğrultusunda kaldırılıyor.

Arsenal kulübü Özil ile ilgili Twitter üzerinden resmi bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde takımın sağ beki Hector Bellerin de İngiltere seçimleriyle ilgili tartışmalı bir paylaşımda bulunmuştu. İspanyol oyuncunun “Borin Johnson’ı s**** edin, oy kullanın!” etiketleriyle yaptığı paylaşım yine fikir ayrılıklarına sebep olmuştu.

Young people across the world have a chance to change what the future can be. Today’s the chance for all the British people to influence what your future & those living here holds. #FuckBoris #GoVote pic.twitter.com/epHbI3sdNw

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) December 12, 2019