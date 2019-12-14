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Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0!
Alt Ligler

Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0!

Zonguldak 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi'nde Capeti Merkez Atölyespor, Çaydamarspor'u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

14 Aralık 2019 19:55

Bartın’da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor’un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men’in isminin verildiği 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi devam ediyor. Merkez B Grubunda mücadele eden Capeti Merkez Atölyespor, son yıllarda amatör kümenin en farklı galibiyetini aldı. Capeti Merkez Atölyespor, Çaydamarspor’u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Capeti Merkez Atölyespor’a galibiyeti getiren goller, Ahmet (6), Eren (3), Sılay (3), İsmail Hakkı (2), Muhammed (2), Anıl, Ekrem, İsmail ve Tolga’dan geldi. Capeti Merkez Atölyespor’un aldığı bu farklı galibiyetinin ardından spor kamuoyu bu skoru konuştu. 06 Aralık 2019 Alexander Sörloth taraftara hayran! `Gördüğüm en coşkulu atmosfer Trabzon`da` Trabzonspor`un Norveçli golcü futbolcusu Alexander Sörloth, futbolun içinde bulunduğu süreçte, en iyi ve coşkulu atmosferi Trabzon`da gördüğünü belirtti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:55 | 14 Aralık 2019
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OGP
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2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
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5 Fenerbahçe
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