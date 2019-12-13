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Yunanistan’da hakemlerden boykot kararı
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Yunanistan’da hakemlerden boykot kararı

Futbolda yaşanan olaylarla zaman zaman dünya manşetlerini süsleyen Yunanistan futbolunda bu kez sahne hakemlerin... Hakemler, boykot kararı alarak bu hafta lig maçlarına çıkmayacaklarını duyurdu.

13 Aralık 2019 20:53

Yunanistan Süper Ligi 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler, son dönemde haklarında yapılan olumsuz yorum ve uğradıkları sözlü şiddet nedeniyle maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Hakemler, Merkez Hakem Kuruluna gönderdikleri mektupta, kendilerinin sözlü şiddetten yeteri kadar korunmadığını iddia etti.

Mektupta, “Korkutma ve iftira amaçlı hakemlere karşı açılan davalar bardağı taşıran son damla oldu. Bütün bunlara karşı 18. hafta maçlarına çıkmama kararı aldık” ifadeleri kullanıldı.

18. hafta programında PAOK-AEK derbisi de yer alırken, konuyla ilgili şu ana kadar Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO) tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son güncelleme 20:53 | 13 Aralık 2019
Yunanistan Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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