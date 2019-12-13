UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takımla katıldığımız sezonda grupları geçen tek temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu. Son maçında Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen temsilcimiz, Roma'nın da berabere kalmasıyla gruptan lider olarak çıktı.

Başakşehir'in Son 32 Turu'ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilecek kura ile belli olacak.

Lider olarak gruptan çıkan Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle:

Wolverhampton, AZ Alkmaar, Leverkusen, Kopenhag, Rangers, Getafe, Wolfsburg, Club Brugge, Sporting, Shakhtar, Cluj, Olympiakos, Ludogorets, Frankfurt, APOEL.

Son 32 Turu'ndaki maçlar 20-27 Şubat tarihlerinde oynanacak.