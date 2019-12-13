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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri
Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri

Deplasmanda Almanya Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ı yenerek grup lideri olarak tur atladığı Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli oldu.

13 Aralık 2019 07:21

UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takımla katıldığımız sezonda grupları geçen tek temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu. Son maçında Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen temsilcimiz, Roma'nın da berabere kalmasıyla gruptan lider olarak çıktı.

Başakşehir'in Son 32 Turu'ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilecek kura ile belli olacak.

Lider olarak gruptan çıkan Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle:

Wolverhampton, AZ Alkmaar, Leverkusen, Kopenhag, Rangers, Getafe, Wolfsburg, Club Brugge, Sporting, Shakhtar, Cluj, Olympiakos, Ludogorets, Frankfurt, APOEL.

Son 32 Turu'ndaki maçlar 20-27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Son güncelleme 07:30 | 13 Aralık 2019
avrupa ligi Medipol Başakşehir uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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