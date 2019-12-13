Tarihi rezalet! Fatih Terim’in en başarısız Şampiyonlar Ligi

Bir dönem Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı takımı olan Galatasaray son yıllarda yokları oynuyor. Avrupa arenasında yaptığı son 32 maçında sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda, teknik patron Fatih Terim de kendi adına dibi gördü. Terim, Devler Ligi'ndeki en kötü dönemini geçirdi. İlk kez galibiyetsiz kalan Terim'in takımı, en çok gol yediği, en az gol attığı ve en düşük averajla grupları noktaladığı dönemi yaşadı.

Galatasaray’ın diğer istatistikleri de yaşanan rezaleti ortaya koyuyor.

Galatasaray, oynadığı 6 maçta toplam 9 isabetli şut çekebildi; bu istatistikte 32 takım arasında en kötüsü… Sarı-kırmızılılar, grup aşamasının Club Brugge ile birlikte en çok faul yapan iki takımından biri (94)… Aynı zamanda 21 ile en fazla sarı kart gören ekibi… Galatasaray, en çok gol yiyen 4 kulüpten biri, en düşük averaja sahip de üçüncü takımı…

Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi gelirleri yere çakıldı! 5 yılda nereye geldi... Bu sezon Şampiyonlar Ligi`ne büyük bir hezimet yaşayarak veda eden Galatasaray eski günlerini mumla aradı. Avrupa defterini 2 puanla kapatan sarı kırmızılılar dev pastadan sadece 1.8 milyon Euro alabildi. İlgili Haberi Oku

MUSLERA DA OLMASA

Galatasaray, kaptan Fernando Muslera'nın performansıyla teselli buluyor.

Deplasmanda 5-0 kaybedilen Paris Saint Germain maçında beş kurtarış yapan Uruguaylı eldiven, grup aşamasının en başarılı iki kalecisinden biri oldu. Muslera, 6 maçta 35 kurtarışa imza attı. 1-0 kaybettikleri Olympiakos sınavında 8 kurtarış yapan Kızılyıldız'ın file bekçisi eski Sivassporlu Milan Borjan, farkı kapatıp Muslera ile toplam rakamı eşitledi.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada, “Muslera da olmasa ne durumda olurduk” mesajları paylaştı.