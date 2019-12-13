Stuttgart’ın yıldızı ‘Yanlış isim’le mi oynuyor?

Almanya 2’nci Bundesliga ekiplerinden VFB Stuttgart’ta forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Silas Wamangituka’nın yanlış isimle sahaya çıktığı iddia edildi.

Alman medyası, Fransa’da yayınlanan spor gazetesi L’equipe’nin haberini kaynak göstererek, 2’nci Bundesliga ekiplerinden VFB Stuttgart’ta forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Silas Wamangituka’nın yanlış isimle forma giymiş olabileceğini okurlarına aktardı. L’equipe’nin haberinde; Ağustos 2019’da Fransa Ligue 2 kulüplerinden Paris FC’den VFB Stuttgart kulübüne 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Silas Wamangituka’nın, aslında ‘Mvumpa Katompa Silas’ olduğu ileri sürüldü.

“HAKİKATEN BU DOĞRU MU?”

L’equipe’nin haberini kaynak gösteren Alman Bild gazetesi ise “VFB Stuttgart’ın starı yanlış isim altında mı oynuyor?” başlığını kullandı. Bild, “Bu oyuncu yanlış isim altında mı futbol oynuyor, hakikaten bu doğru mu?” ifadelerine yer verdi. Alman futbol kamuoyunu şaşırtan iddiayı L’equipe’nin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kulübü Football Club MK’nin başkanı Max Mokey Nza-Ngi’nin o dönem oyuncunun forma giydiği Paris FC kulübü ile 2018 sonbaharında kurduğu iletişimde kullanılan bir elektronik postasından elde ettiği bilgi ile haberleştirdiği kaydedildi. Başkan Max Mokey Nza-Ngi’nin, “VFB Stuttgart’ın oyuncusu Silas Wamangituka’yı 2015’e kadar ‘Mvumpa Katompa Silas’ ismiyle bildiklerini ve o tarihten sonra bu ismin radardan kaybolduğunu” dediği iddia edildi.

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Bild gazetesi, sansasyonel gelişme üzerine VFB Stuttgart kulübünün bir yöneticisinin, “Olayı akşam saatlerinde öğrendik ve ciddiye alarak araştırmaya başladık” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.