Son dakika Galatasaray’da Nzonzi süresiz kadro dışı!

Galatasaray’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, kadro dışı bırakıldı. Fransız futbolcu için alınan bu karar için “antrenmandaki disiplinsiz davranışları” neden gösterildi.

30 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.”

Fransız futbolcu bu sezon Süper Lig’de 10 maçta forma giyip 1 asist yapıp 1 sarı kart gördü. Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maça çıkan Nzonzi 4 sarı kart gördü.