Skandal! Futbolcu, sevgilisine şiddet uygularken görüntülendi

Uruguay Süper Lig ekiplerinden Montevideo Wanderers’ta forma giyen Nicolas Albarracin, aktris sevgilisi Natalia Camilo’ya şiddet uyguladığı skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gündem oldu. Natalia Camilo’nun arkadaşı bir başka aktris Nazarena Velez’in Twitter hesabından paylaştığı video sonrası, 26 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.

Videoda, Nicolas Albarracin’in sevgilisi Natalia Camilo’ya uyguladığı şiddet görünürken, genç kadının “Bırak beni Nicolas, lütfen, bana daha fazla vurma” dediği duyuluyor.

Dikkat! Rahatsız edici görüntüler…

Así trata el jugador de fútbol Uruguayo Nicolás Albarracin a su pareja desde hace años,la actriz Natalia Camilo. Ella me mandó el video hace unos días en un claro pedido de ayuda. Hoy volvió a agredirla y la amenazó pero en público y fue detenido. Ojalá alguien haga algo pic.twitter.com/fZRtPqzGjq — Nazarena Vélez (@veleznazarena) December 9, 2019

Konu ile ilgili Twitter hesabından bir de açıklama yayınlayan Nazarena Velez, arkadaşının videoyu kendisinden yardım istemek için gönderdiğini yazdı. Nazarena Velez, Natalia Camilo’nun yıllardır Nicolas Albarracin’den şiddet gördüğünü belirtirken, “Bu Uruguaylı futbolcu Nicolas Albarracin, sevgilisi Natalia Camilo’ya yıllardır uyguladığı şiddetin kanıtı… Kendisi bana bu videoyu belli ki yardım etmemi istediği için gönderdi. Bugün de toplum içinde benzer bir şekilde şiddet uyguladığı ve tehditler savurduğu için gözaltına alındı. Umarım birileri bir şeyler yapar” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet içeren filmden etkilendi Avrupa 7.`si oldu! Kastamonu'da izlediği filmde yer alan `Kadına şiddet` sahnesinden çok etkilenen, kendisinin de şiddet görebileceğini düşünen 13 yaşındaki genç kız, öğretmeninin tavsiyesi üzerine savunma sporu olan judoya başladı. Haftanın iki günü 95 kilometre uzaklıktaki antrenmanlarına giden genç kız, Avrupa'da 7'incisi olmayı başardı. İlgili Haberi Oku

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Gözaltına alınana Nicolas Albarracin, daha sonra mahkemeye çıkarıldı. The Observer gazetesinde yer alan habere göre Uruguaylı futbolcuya, 180 gün boyunca Natalia Camilo’ya 500 metreden fazla yaklaşmama cezası verdi. Natalia Camilo’ya da polis koruması verilmesine de karar verildi.

Yaşadığı dehşet ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Natalia Camilo, Nicolas Albarracin’in kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını ifşa etti. Genç oyuncu, yaptığı paylaşımda “Bu olayı yaşamak ve yıllarımı paylaştığım bir adam tarafından böyle bir muamele görmek çok üzücü… Adeta hipnoz olmuştum. Yardım isteyecek ve bu videoyu arkadaşıma gücü nereden bulduğumu hala bilemiyorum” dedi.

A todos los que dudan… puedo pasarme horas subiendo cosas cómo estas y audios, pero es solo para despejar la duda de los que justifican. pic.twitter.com/Xjq24G02pp — Natalia Camilo (@Natycamilo_) December 10, 2019

Nicolas Albarracin’in kulübü Montevideo Wanderers da yaşanan skandala seyirci kalmadı ve futbolcunun süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kulüp, futbolcunun öfke kontrolü tedavisi göreceğini belirtti.