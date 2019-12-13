Ronaldinho: Messi için tarihin en iyisi diyemem!

Futbol dünyasının en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho, Barcelona’da bir dönem beraber oynadığı Lionel Messi için yorumda bulundu.

Brezilyalı efsane, “Messi için bu zamana kadar tarihin en iyi futbolcusu diyemem ama kendi zamanının en iyisi olduğu açık” dedi.

“Messi için mutluyum” diyen Ronaldinho, “Messi arkadaşım ve Barcelona için bir referans noktası oldu” açıklamasını yaptı.

Karşılaştırma yapmaktan hoşlanmadığını belirten Brezilyalı, “Bu çok zor bir konu. Çünkü tarihte Diego Maradona, Pele ve Ronaldo gibi isimler var. Tarihin en iyisini belirlemek zor” diye konuştu.