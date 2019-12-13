Okan Buruk: Galibiyeti, sevgili ülkemize armağan etmek istiyorum

UEFA Avrupa Ligi’nde Mönchengladbach’ı 2-1 yenerek Son 32 takım arasına adını yazdıran Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Buruk, gruptan çıktıkları ve ülke puanına katkıda bulundukları için gururlu olduğunu belirtirken, yayıncı kuruluş mikrofonlarına şu ifadeleri kullandı;

“Ülke puanı için çok önemliydi. En başından buna katkı yapmak istediğimiz söyledik. İlk başta sevgili ülkemize bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. Böyle bir takım başarısına ihtiyaç vardı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum.

Çok önemli bir galibiyet… Berabere bile olsa panik yapmadan maçın her dakikasına ortak olmak istediğimizi söyledik. Belki oyun olarak üstün oynamadık. Bu kadar önemli takıma karşı galip gelmek ayrıca sevindirdi.

Çok da güzel dakikalarda goller attık. İçeride son dakikada gol yiyerek maçı kazanamamıştık. Burada da son dakikada kazandık. Roma’nın berabere kaldığını duyup lider çıktığımız için ayrıca mutluyuz.

4 gün önce burada Bayern Münih’i yendiler. Maçın içinde planladığımız gitti. 60’da sonra Demba Ba hamlesinden sonra pozisyonlar geldi. İlk yarı ve maç sonunda gol attık. Çok mutluyum. Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bunu çok önemsedik ve karşılığını aldık.

Her maça çok önem verdik, her maça elimizdeki en iyi 11 ile çıktık. Şubat’tan sonra Avrupa’da olmak Türkiye için çok önemli.

UEFA’yı kazandığımızda da son dakikalarda Milan’a attığımız golle içeride kalmıştık. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olrak da olurum. Tabii ki hemen hedef UEFA Kupası’nı kazanmak demek zor ama tur geçmek için elimizden geleni yapacağız.”