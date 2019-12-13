Obradovic: NBA bir mafya

Avrupa’nın önde gelen basketbol sitelerinden ‘spordanto'ya konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, bu sporun zirvesi NBA'e kapıları kapattı. NBA'de Avrupalı bir koçun olmaması hakkında yorum yapan efsane Sırp koç, “NBA'de bir tane bile Avrupalı koç yok. Nedenini biliyor musun? Çünkü NBA bir mafya. Hiçbir koça iş vermiyorlar. Bu duruma da kimse bir şey diyemiyor. Ben bunu diyorum çünkü umurumda değil” dedi.

“Dünyanın en iyi ligi olan NBA'e saygı duyuyorum. İnanılmaz ve mükemmel bir yer ancak orada kesinlikle daha çok Avrupalı koç çalışmalı” ifadelerini kullanan Obradovic, “Ben şahsen NBA'i düşünmüyorum. Avrupa'daki hayatımdan çok mutluyum. NBA'de koçluk yapan birçok arkadaşım var. Antrenmanlarıma da geldiler. Neden NBA scout'ları da antrenmanlarımı izlemeye geliyor? Gerçekten oyuncuları arıyorlar” şeklinde konuştu.

NBA'e giden Guduric ve Melli hakkında da konuşan Obradovic, “Daha öncesinde Bjelica, Wanamaker ve Bogdanovic de gitmişti. Bunlar doğal şeyler. Melli gibi bir oyuncu pek yok. Çok zeki. Guduric de gideceğini söylemişti” ifadelerini kullandı.