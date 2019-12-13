O kan bulundu

Türkiye’de futbol gündemi değişmez, kısır çekişmeler ve kaos asla bitmez. Her takımın hakkı yenir, hakemler her takımı doğrar, VAR'ın zaten gözü kör olsun. Dört büyükler üzerinde sürekli bitmek bilmeyen bir operasyon vardır, Süper Lig hep dizayn edilir, şampiyonu gizli bir el belirler.

Türkiye dışına çıkıp Avrupa'ya ayak bastığımızda ise gerçeklerle yüzleşilir. Yapılan hatalar suratımıza tokat gibi çarpar. Galatasaray, neredeyse kaleyi bulamadan, 1 gol atarak (yazı ile bir) Şampiyonlar Ligi'nin en kötü futbolunu oynar, kalecisi Muslera 35 kurtarış yapar. Avrupa Ligi'ne Ziraat Türkiye Kupası muamelesi yapan Trabzonspor ve Beşiktaş iki maç önce havlu attığı kulvarda yenilgi üzerine yenilgi yaşar. Ünal Karaman ve Abdullah Avcı iki önemli deplasmanda dün yine gençleri kazanıyoruz diyerek kendini kandıradursun, Türk futbolunun ihtiyacı olan bakış açısının sahibi Bundesliga lideri Mönchengladbach deplasmanında geri adım atmayan, bir cesur adam Okan Buruk'tan başkası değildi.

Okan hocanın Başakşehir'i dün Almanya'da kendi tarihini yazdı. 2019'dan 2020'ye geçemeyen Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a inat 2020 Şubat ayına rezervasyon yaptırdı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yola devam edilebiliyormuş. Üstelik her şey de para değilmiş. 60 milyon Euro değerindeki Başakşehir, 270 milyon Euro'luk Mönchengladbach'ı kendi evinde yenip Avrupa'nın dışına itti. Bu da yetmedi 450 milyon Euro'luk Roma'nın önünde grubunu lider bitirdi. Demode kafalara inat, bahanelere sığınmayan, takımına oynattığı pozitif futbolla Türk futbolunun parlayan yıldızı konumundaki Okan Buruk ve Başakşehir kocaman bir alkışı hak etti.

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